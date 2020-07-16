شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات كورونا في السعودية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 فيما يلي آخر مستجدات كورونا في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، 16/تموز/2020:

Advertisements لحالات الجديدة: 2,764 حالة حالات التعافي : 4,574 الوفيات الجديدة : 45

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