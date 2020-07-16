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مستجدات كورونا في السعودية اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020

مستجدات كورونا في السعودية اليوم

متابعات_ الخليج 365

فيما يلي آخر مستجدات كورونا في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، 16/تموز/2020:

 

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لحالات الجديدة: 2,764 حالة

 

حالات التعافي : 4,574

 

الوفيات الجديدة : 45

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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