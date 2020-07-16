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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الخارجية الإثيوبية تنفي صحة خبر الشروع في ملء سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت السلطات السودانية إن الخارجية الإثيوبية أبلغتها رسميا عدم صحة خبر الشروع في ملء سد النهضة.
بدورها قالت سفارة إثيوبيا بالخرطوم: لم نغلق بوابات سد النهضة ولم نحتجز مياه النيل.
ويوم أمس أكد السودان بدء إثيوبيا ملء سد النهضة ويكشف تراجع مستويات المياه التي تصل إليه من النيل بمعدل 90 مليون متر مكعب.
وقالت الخارجية المصرية إنها تتابع تطورات ملف سد النهضة وطلبت إيضاحا رسميا من إثيوبيا بشأن صحة بدء تعبئته.
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