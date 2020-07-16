المساجد ترفع أذان النوازل.. بيان من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة

كتب: ضياء السقا

أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تتخذ حتى الآن قرارا بفتح المساجد لصلاة الجمعة، وبالتالي لن يتم فتح المساجد غدا لأدائها، ويتم الاكتفاء بنقل الشعائر من مسجد السيدة نفيسة فقط.

ودعت الوزارة، في بيان، المصلين لأداء صلاة الجمعة غدا ظهرا في المنازل، مؤكدة أن المساجد سوف تؤذن لصلاة ظهر الجمعة بصيغة أذان النوازل، حيث لن يتم فتح المساجد أمام المصلين.

Advertisements

وحذرت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين فى المساجد من مخالفة تعليمات الوزارة فى هذا الشأن، وأن من يخالف التعليمات سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وستقام صلاة الجمعة بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) فقط.

وأكدت أن جميع المساجد ستؤذن لظهر الجمعة، بأذان النوازل، حيث لم تتخذ الوزارة بعد قرارا بإعادة فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، ومازال قرار فتح المساجد قاصرا على أداء الصلوات الخمس فيما عدا صلاة الجمعة، مناشدة جميع المصلين الالتزام بالضوابط والإجراءات التى أعلنتها وعدم الذهاب للمساجد وقت صلاة الجمعة وأداء الصلاة ظهرا فى المنازل، مشددة أيضا على الأئمة والعاملين فى المساجد بعدم فتح المساجد وقت صلاة الجمعة حتى لايقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة فى هذا الشأن.