"الطيران المجهول".. روسيا ترد على اتهامها بمشاركة الجيش الروسي في العمليات العسكرية بليبيا

بعد أن وجه سرب من الطيران المجهول ضرباتمتتالية قاصمة لـ 3 سفن محملة باسلحة ثقيلة وصواريخ موجهة كانت متجهة لميليشيا إرهابية في طرابلس بلبيا، بالإضافة لضرب مواقع بقاعدة الوطيه، كشف العقيد احمد المسماري المتحدث الرسمي للجيش الليبي ان الطيران قضي علي شحنات اسلحة بالملايين لمليشيات تركية.



وبعد تلك الضربات خرجت بعض الأقاويل والاتهامات تتحدث عن مشاركة القوات الروسية في تلك الضربات.

وأكدت روسيا، اليوم الخميس، أنها لم تنتهك حظر السلاح المفروض على ليبيا؛ نافية مشاركة الجيش الروسي في أي عمليات عسكرية في طرابلس.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العسكريين الروس لا يشاركون بالعمليات في ليبيا.



وأكد ممثل الكرملين، أنه لا يعرف عن وجود أنشطة لمجموعات منظمة من المواطنين الروس في ليبيا.

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وأضاف بيسكوف، في حديث مع الصحفيين اليوم الخميس، أنه لا يوجد لدى الكرملين أي معطيات أو معلومات عن وجود جماعات مسلحة تضم مواطنين روسا تنشط على الأراضي الليبية



وقال بيسكوف: "لا يشارك العسكريون الروس، بأي شكل من الأشكال في أي عمليات جارية في ليبيا".



وتابع: "لسنا على علم بأي وجود لمواطنين روس منظمين يمكن أن يشاركوا في العمليات هناك".



وفي وقت سابق، نفى مصدر عسكرى ليبى تصريحات "أفريكوم" حول تواجد روسي في ليبيا.