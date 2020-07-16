صور مرشحى قوائم تحالف من أجل مصر بانتخابات مجلس الشيوخ

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مرشحو القائمة الوطنية من أجل مصر عن القاهرة وشمال ووسط الدلتا على التقاط الصور التذكارية لتجمعهم الأول عقب الإعلان عن تشكيل القائمة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.



مرشحى القائمة مرشحى القائمة



وأكدت مصادر لـ ”الخليج 365”، أن مرشحى القائمة الموحدة لانتخابات مجلس الشيوخ " من أجل مصر" يتوافدون الآن على مقر ائتلاف دعم مصر، لإنهاء إجراءات أوراق ترشحهم ومراجعتها مع الممثل القانوني للقائمة، تمهيدا لتسليمها للهيئه الوطنية للانتخابات خلال الساعات القادمة.



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ولفتت المصادر إلى أن القائمة شملت كلا من محمود منصور، محمود بكرى، حازم الجندى، عاطف النمكي، عايدة نصيف، سامح محمد أنور السادات، ياسر الهضيبي، حسين خضير، عبد السلام الجبلي، حسام الخولي، طارق عبد العزيز.

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ومن المتوقع أن تضم قائمة القاهره، حسام الخولي-محمود بكري-محمود منصور -حازم الجندي -عاطف النمكي -عايده نصيف -ياسر الهضيبي-محمد حلاوه -حسين خضير -طارق عبدالعزيز -صلاح سعودي -عبدالسلام الجبلي -ريهام عفيفي -ايريني ثابت -عبدالخالق عياد-د ايهاب وهبه -حنا جريس -عز الدين سالم -محمد عريبي، فريدة النقاش، ناجح جلال، محمد حلاوة، ومحمد توفيق