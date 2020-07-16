شكرا لقرائتكم خبر عن 1792 راكب يغادرون القاهرة على متن 25 رحلة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 25 رحلة دولية فى طريقها إلى عدة عواصم مختلفة لنقل حوالى 1792 راكب.

وحسب مصادر بالمطار فان الرحلات قد غادرت إلى كلا من نيويورك فرانكفورت لندن باريس فيينا ميلانو الكويت مسقط جدة أديس أبابا بروكسل اليمن بغداد الشارقة دبى وعدة وجهات أخرى.

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وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.