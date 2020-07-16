شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة البرلمانى السابق "طلعت القواس" والحرية المصرى ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى رجل الأعمال، طلعت القواس، عضو مجلس النواب السابق ونائب رئيس حزب الحرية المصري، صباح اليوم الخميس بعد صراع طويل مع المرض، وشغل " القواس" العمل البرلماني لثلاث دورات متتاليه، ونعي حزب الحرية المصرى، بجميع قياداته وأعضاءه وتشكيلاته التنظيمية ببالغ الحزن والأسى وفاته. وتقدم حزب الحرية المصرى بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. Advertisements يذكر أن "القواس" هو رجل أعمال وسياسي مصري من مواليد حي عابدين بالقاهرة كما كان نائبا برلمانيا سابقا لثلاث دورات فى مجلس الشعب.

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