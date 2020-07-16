شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات البرلمان" يطالب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة بمجلس النواب، بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة لكل محافظة وفقا للاحتياجات الخاصة بها، بالاشتراك بين كل محافظة وجهاز تنمية المشروعات، داعيا إلي ضرورة التفكير خارج الصندوق .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب اليوم، بحضور وزير الكهرباء، والتى تناقش توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية وحسم المشكلات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم و البحيرة.

وعلق محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات، قائلا: "نزور كافة المحافظات ويتم التنسيق مع المحافظين لوضع خريطة الاستثمار وفق رؤية كل محافظة والإمكانيات الخاصة بها ".

وأضاف أنه تمت زيارة محافظة الشرقية مضيفا: سننظم زيارة لمحافظة القليوبية، ويليها تغطية كافة المحافظات.

وعقب النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب قائلا: "نطالب بأن تتشكل لجنة خاصة لهذا الأمر على أن ترسل تقريرا شهريا وتوصياتها حول الخريطة الاستثمارية للجنة".