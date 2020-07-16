شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: الدولة تسعى لإجراء انتخابات الشيوخ بشفافية وديموقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عصام شيحة، الأمين العام للمنطمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر إجرائها فى بداية الشهر القادم، مضيفا أن المنظمة حصلت على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة بمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ، وأضاف عصام شيحة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن دور غرفة العمليات سيكون متابعة العملية الانتخابية و توعية المواطنين بأهمية الانتخابات و كيفية التصويت ، مشيرا الى أنه منذ الانتخابات التى أجريت عقب ثورة 30 يونيو و الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة على أن تمثل منظمات المجتمع المدنى تمثيل مشرف وأن تقوم بدورها بدون أى عقبات و يتم إصدار التصاريح لها .

و لفت عصام شيحة الى أن هناك بعض المنظمات بدأت فى إصدار تقارير عن أهمية الانتخابات و دور الناخب و القاضى و منظمات المجتمع المدنى ، موضحا أن ذلك سيعطى نوع من الشفافية للعملية الانتخابية و تحفيز الناخب على المشاركة، و أنه عندما يتم توعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الانتخابات ستزيد نسبة المشاركة .

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وأشار عصام شيحة الى أنه سيتم رفع التقارير الصادرة عن المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات ، مؤكدا أنه توجد إرادة سياسية لدى الدولة على أن تجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى جو يحيط به الشفافية والديمقراطية و المساواة بين المرشحين.