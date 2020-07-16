شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية الصناعية: الانتهاء من المجمع الصناعي بالفيوم وتسليمه 31 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، بحل المشكلات التى يواجهها المجمع الصناعى بمحافظة الفيوم، وجاء ذلك على خلفية ما أثاره نائب محافظ الفيوم بشأن الانتهاء من 39% فقط من إجمالى العمل داخل المجمع، وهو ما عطل عمل كثير من المشروعات، لاسيما أن المحافظة تتمتع بكثير من الحرف اليدوية التى تنافس فى كثير من المعارض .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، اليوم الخميس، بحضور وزير الكهرباء، والتى تناقش توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 13 مجمع صناعي على مستوى الجمهورية، وحسم المشكلات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم و البحيرة.

وسأل النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب: "متى سيتم الانتهاء من المجمع الصناعى لمحافظة الفيوم"، وعقب مجدى غازى قائلا: "سيتم تسليم المجمع كاما فى 31 مارس من العام المقبل"، موضحا أن أحد أهم المشكلات التى واجهت هذا المجمع هو تراخيص استلام الأرض والارتفاعات، وتم حلها مع الجهات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.