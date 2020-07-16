شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان تطالب بإقامة متاحف للآثار المصرية بالمطارات السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالإسراع فى إقامة متاحف للأثار المصرية فى جميع المطارات السياحية فى مصر بحيث تكون أحد أدوات الجذب السياحى لتكون هذه المتاحف نموذجاً للمناطق الاثرية التى يتطلع سياح العالم لزيارتها، مؤكدة ان وجود هذه المتاحف داخل المطارات سوف يسهم بشكل كبير في تنشيط سياحة الترانزيت نظراً لما يحويه المتحف من قطع أثرية فريدة.

وأكد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ضرورة تخصيص المساحات المناسبة لإقامة هذه المتاحف بالمطارات السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان وسوهاج والوادى الجديد ومطروح وطابا والإسكندرية وبرج العرب وسفنكس وعلى غرار ما تم تنفيذه لمتحف الآثار بمطار القاهرة الدولى، مطالبا بتشكيل لجنة من خبراء وأساتذة الاثار لاختيار القطع الأثرية التى تتناسب مع الموقع الجغرافى لكل مطار بما يكون مجسداً للحقب الزمنية التى اشتهرت تاريخياً فى هذه المنطقة خاصة وأن كل منطقة تتميز بنوع مختلف من الاثار عن المناطق الاخرى وأنه على سبيل المثال فإن الآثار الرومانية والإغريقية تتناسب مع مطار مطروح،واليونانية تتناسب مع مطار الاسكندرية.

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واقترح النائب عمرو صدقى، عمل شاشات عرض داخل مختلف المطارات المصرية للترويج للمناطق السياحية والاثرية بمختلف المحافظات والمدن السياحية والاثرية، مؤكدا أن المطارات أصبحت هى العناوين المهمة للترويج للدول فى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والصناعية وغيرها.