شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة "مشروعات النواب": لدينا فرصة لتطوير المنتج المحلى والنهوض بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة ملف دعم المجمعات الصناعية فى ضوء تكليف القيادة السياسية، وذلك بحضور وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة التنمية فى مصر ، وبالأخص فى ضوء اجتياز أزمة جائحة فيروس كورونا.

وتابع "مرعى": "لدينا فرصة عظيمة للنهوض بالمنتج المحلى، وذلك من خلال تفعيل دور المجمعات الصناعية والعمل على أفكار خارج الصندوق، وذلك حتي ننهض بمصر والصناعة"، لافتا إلى أن ذلك سيحقق دعم للصناعة المحلية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وإحلال الوارادات.

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وأوضح"مرعى " أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات قبل جائحة كورونا لمناقشة ملف المجمعات الصناعية وتحديدا فى محافظة الغربية، لافتا إلى أن التجربة أثبتت أن مستقبل الصناعة المصرية مرتبط بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية والعمل على حل بعض المشكلات التى تواجهها .