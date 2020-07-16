أول صور لمرشحى "القائمة الوطنية من أجل مصر" لانتخابات مجلس الشيوخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر لـ" الخليج 365" أن مرشحى القائمة الموحدة لانتخابات مجلس الشيوخ "من أجل مصر" يتوافدون الآن على مقر ائتلاف دعم مصر، لإنهاء إجراءات أوراق ترشحهم ومراجعتها مع الممثل القانوني للقائمة، تمهيدا لتسليمها للهيئه الوطنية للانتخابات خلال الساعات القادمة، ولفتت المصادر إلى أن قائمة المتوافدين شملت كلا من محمود منصور، محمود بكرى، حازم الجندى، عاطف النمكي، عايدة نصيف، سامح محمد أنور السادات، ياسر الهضيبي، حسين خضير، عبد السلام الجبلي، حسام الخولي، طارق عبد العزيز. ولفتت مصادر أن قائمة القاهره لمجلس الشيوخ تضم كلا من حسام الخولي-محمود بكري-محمود منصور -حازم الجندي -عاطف النمكي -عايده نصيف -ياسر الهضيبي-محمد حلاوه -حسين خضير -طارق عبدالعزيز -صلاح سعودي -عبدالسلام الجبلي -ريهام عفيفي -ايريني ثابت -عبدالخالق عياد-د ايهاب وهبه -حنا جريس -عز الدين سالم -محمد عريبي- الدكتور محمد توفيق - وفريدة النقاش - ناجح جلال Advertisements

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