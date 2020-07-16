طلب إحاطة من النائب محمد زين الدين للقضاء على ظاهرة الجراجات العشوائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية، حول ظاهرة الجراجات العشوائية، موضحا أن عددا من البلطجية يستبيحون الأرصفة والشوارع والمناطق التابعة للحى والمحافظة ويقومون بالسطو عليها بوضع اليد عنوة ويضعون اللوحات والمتاريس لتقسيم المناطق بينهم، مما جعلها أصبحت إمبراطورية خاصة بهم، مستغلين حاجة أصحاب السيارات لركن سياراتهم أسفل العمارات التجارية أو العيادات أو أمام بعض المستشفيات ويفرضون أرقاما فلكية والدفع مقدما.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المحافظات ذاتها لا تمتلك الموارد الكافية للإنفاق على البنية التحتية داخلها، نتيجة لقلة الموارد الداخلة من الوزارات للمحافظين، ومن ضمن المشروعات التى تحتاج إلى هذا الدعم والدخل الساحات والمواقف العشوائية.
وأكد أن الاستثمار يبقى حلا ذهبيا للمواقف حيث أن إدخال الميكنة وإنشاء جراجات لها وأماكن مخصصة للانتظار والتنظيف داخلها يوفر 3 تريليون جنيه، وستحصل المحافظات على موارد مالية لدعمها ويتم إلغاء المواقف العشوائية والحد من انتشار السياس.
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