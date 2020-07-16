اخبار العالم

طلب إحاطة من النائب محمد زين الدين للقضاء على ظاهرة الجراجات العشوائية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة من النائب محمد زين الدين للقضاء على ظاهرة الجراجات العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التنمية المحلية، حول ظاهرة الجراجات العشوائية، موضحا أن عددا من البلطجية يستبيحون الأرصفة والشوارع والمناطق التابعة للحى والمحافظة ويقومون بالسطو عليها بوضع اليد عنوة ويضعون اللوحات والمتاريس لتقسيم المناطق بينهم، مما جعلها أصبحت إمبراطورية خاصة بهم، مستغلين حاجة أصحاب السيارات لركن سياراتهم أسفل العمارات التجارية أو العيادات أو أمام بعض المستشفيات ويفرضون أرقاما فلكية والدفع مقدما.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المحافظات ذاتها لا تمتلك الموارد الكافية للإنفاق على البنية التحتية داخلها،  نتيجة لقلة الموارد الداخلة من الوزارات للمحافظين، ومن ضمن المشروعات التى تحتاج إلى هذا الدعم والدخل الساحات والمواقف العشوائية.

Advertisements

 

وأكد أن الاستثمار  يبقى حلا ذهبيا للمواقف حيث أن إدخال الميكنة وإنشاء جراجات لها وأماكن مخصصة للانتظار والتنظيف داخلها يوفر 3 تريليون جنيه، وستحصل المحافظات على موارد مالية لدعمها ويتم إلغاء المواقف العشوائية والحد من انتشار السياس.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلب إحاطة من النائب محمد زين الدين للقضاء على ظاهرة الجراجات العشوائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا