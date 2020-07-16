شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة الشكاوى الحكومية بالتنسيق مع "الخارجية" تنجح فى إعادة جثمان "مغترب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الخارجية فى إعادة جثمان مصرى مغترب للأراضى المصرية، استجابة لمطالبة شقيقه. ، وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، شكوى من المواطن (م.ع) من خلال الخط الساخن للمنظومة"16528" يطالب فيها بالتدخل لإعادة جثمان شقيقه المتوفي بالمملكة الأردنية الهاشمية، إثر تدهور حالته الصحية جراء خضوعه لجراحة دقيقة بالمخ بإحدى المستشفيات هناك، حيث عانى من مُضاعفات صحية تسببت في دخوله بغيبوبة حتى توفاه الله، وذلك بالتزامن مع تقييد حركة الملاحة الجوية دوليًا ضمن تداعيات جائحة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أنه فور تلقي الشكوى، تم التواصل مع مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بوزارة الخارجية، لاتخاذ التدابير اللازمة لإتمام اجراءات شحن وإعادة جثمان المواطن محل الشكوى إلى الأراضي المصرية.

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وأضاف أنه تم الإتصال بمُقدم الشكوى وإفادته بالتوجه لمكتب نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية " إدارة شؤون القنصلية"، للتأكد من صلة القرابة وتحرير طلب كتابي لبحث إمكانية شحن الجثمان على "نفقة الدولة"، فضلاً عن تفويض أسرة المتوفي لمواطن بالأراضي الأردنية لمتابعة الإجراءات مع السفارة، ثم تم الإبراق إلى السفارة المصرية بالأردن لتخصيص عضو من السفارة لمتابعة الإجراءات اللازمة سواء داخل المستشفى أو مع شركة الطيران، لحجز موعد لإتمام عملية شحن الجثمان، والذى وصل بالفعل مساء أمس الاربعاء الموافق 15 يوليو 2020 لمطار القاهرة الدولي وتم تسليمه لذويه.

ويأتي هذا ضمن استجابات وزارة الخارجية المستمرة لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بالبعد الإنساني.