بسبب كورونا.. الجزائر تمدد الحجر المنزلي لعشرة أيام في 29 ولاية من بينها العاصمة

قررت الحكومة الجزائري، اليوم الخميس، تمديد الحجر الجزئي المنزلي، المفروض على 29 ولاية، وذلك لمدة 10 أيام.

وقال بيان صادر عن الوزير الأول، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية وبعد أن أبرز تقييم الوضعية الصحية عبر التراب الوطني تزايد سرعة انتشار وباء فيروس كورونا فقد تقرر تمديد التدابير الـمتخذة، بنوافقة رئيس الجمهورية.

واستنادا على القرار، يمدد ابتداء من بعد غد السبت، إجراء الحجر الجزئي المنزلي، لمدة عشرة أيام، من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الـموالي، بالنسبة لولايات أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وغليزان.

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القرار يمدد منع حركة الـمرور لمدة عشرة أيام في الولايات المعنية، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى ولايات، مستثنيا وسائل نقل الـمستخدمين ونقل السلع.

ويمدد القرار كذلك، إجراء تعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات التسع والعشرين سالفة الذكر.

يشار إلى أن الجزائر، سجلت أكبر حصيلة من وفيات كورونا في المنطقة، حيث تجاوز عدد وفياتها بسبب الفيروس الألف شخص.