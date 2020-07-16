أرقام عمل لمجرد الجديد في أقل من 24 ساعة.. تصدر الطوندوس ونسبة الإعجاب تصل 96%

لم تمض بعد 24 ساعة على إصدار الفنان سعد لمجرد لكليبه الجديد “عدى الكلام”، حتى حصد ملايين المشاهدات في ظرف قياسي، وتصدر قائمة “طوندونس يوتوب.”

واعتلى كليب لمجرد، صباح اليوم الخميس، قائمة “طوندونس يوتوب” بالمغرب، واستطاع بلوغ 1.8 مليون مشاهدة في 17 ساعة على إصدار العمل الجديد.

أول عمل للمجرد في اللهجة المصرية نال إلى حدود الساعة 259 ألف إعجاب، وفي المقابل بلغت رقم المعبرين عن عدم الإعجاب 9.5 ألف، ما يعني أن أزيد من 96 في المائة من المتفاعلين استحسنوا العمل.

وتعامل لمجرد في جديده مع فريق عمل مصري، يضم الشاعر أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي‬، والموزع توما، فيما أخرج الكليب حكيم غراب.