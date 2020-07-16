شكايات تصحيح الأخطاء المادية في الباكالوريا.. الوزارة تضع نظاما معلوماتيا لإيداعها

في خطوة لافتة للانتباه، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية عن وضعها نظاما معلوماتيا، خاصا لإيداع الشكايات، المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية، التي قد تعتري المعطيات، والنتائج، المتعلقة بالامتحان الوطني الموحد، لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020.

وذكرت الوزارة، في بلاغ أصدرته، اليوم الخميس، أن الشكايات سيتم تدبيرها، حصريا، عبر هذه البوابة الإلكترونية، حيث لن تأخذ بعين الاعتبار الشكايات، التي لا ترد عبر هذا النظام المعلوماتي.

وبحسب المصدر نفسه، يمكن الولوج إلى هذا النظام عبر فضاء المتمدرس بمنظومة مسار https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris بالنسبة إلى المترشحين الممدرسين، وعبر حساب المترشح بمنظومة ترشيحات بالنسبة إلى المترشحين الأحرار http://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac/login.aspx.

يذكر أن الوزارة أفرجت عن نتائج البكالوريا لهذا العام، يوم أمس الأربعاء، حيث بلغت نسبة النجاح %63,08 مقابل %65,55 في نفس الدورة لعام 2019. وتشكل الإناث %55,75 من مجموع الناجحات، والناجحين الممدرسين.

كما بلغ أعلى معدل عام على المستوى الوطني في هذه الدورة 19,47 من 20 بمسلك العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، في حين بلغ أعلى معدل عام على المستوى الوطني في التعليم العمومي 19,35 من 20 في مسلك العلوم الفيزيائية، وذلك بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.