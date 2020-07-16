لمجرد يطلق علامة تجارية للملابس

كشف النجم المغربي، سعد لمجرد، أنه يعتزم إطلاق علامة تجارية خاصة بالأزياء، في المستقبل القريب.
وقال لمجرد في بث مباشر قبل إطلاق جديده “عدى الكلام” ، مساء أمس الأربعاء، إنه ينوي إطلاق علامة تجارية خاصة باسم يحمل الحرفين، اللذين يبدأ بهما اسمه الشخصي، والعائلي “SL”.
وقال لمجرد إن “SL” ستوفر ملابس بصيحات حديثة، منها أقمصة، وقبعات، مثل التي ظهر بها في آخر صوره على “أنستغرام”.
يذكر أن لمجرد أطلق، مساء أمس، عمله الجديد “عدى الكلام”، الذي استطاع في أقل من 24 ساعة الوصول إلى ما يفوق مليون ونصف مليون مشاهدة.
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