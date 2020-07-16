كشف تفاصيل مشتبه من إكسال باعتداء جنسي على طفلة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سمحت المحكمة المركزية في الناصرة بنشر تفاصيل المشتبه باعتداء جنسي على طفلة (12 عاما) أثناء تواجدها في خيمة مع شقيقتها بأحد شواطئ طبرية.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنّ "المشتبه بتنفيذ الاعتداء الجنسي هو الشاب محمد شلبي (28 عامًا) من إكسال، تمّ اعتقاله مساء أول من أمس الثلاثاء، ولاحقا مددت المحكمة اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية لغاية يوم 21 تموز/ يوليو الجاري".

وتحقق الشرطة حول فيما إذا اقترف المشتبه به اعتداءات جنسية على ضحايا أخريات.

يذكر أن الشرطة أعلنت، يوم السبت الماضي، أنها تحقق في شبهات بالاعتداء الجنسي على طفلة كانت في رحلة تخييم مع ذويها على شاطئ في بحيرة طبرية، وأن الضحية كانت تبيت مع شقيقتها في خيمة منفصلة عن خيمة والديها.