دراسة: انخفاض معدل وفيات كورونا في وحدات الرعاية المُركّزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بيّنت 24 دراسة رصدية لمرض فيروس كورونا، نشرت في دورية علم التخدير، أمس الأربعاء، أن معدل الوفاة بين مرضى فيروس كورونا انخفض قرابة الثلث في وحدات الرعاية المركزة في العالم، منذ بداية ظهور الوباء.

ووجد البحث الذي قاده البروفيسور، تيم كوك، وهو تابع لمؤسسة المستشفيات الملكية المتحدة في إنجلترا، أن إجمالي معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 بوحدات الرعاية المركزة تراجع من نحو 60% منذ نهاية آذار/ مارس إلى 42% في نهاية أيار/ مايو. ولم يختلف المعدل كثيرا في أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.

وأشار معدو الدراسة إلى عدة عوامل ساهمت في ذلك منها أن "التعلم السريع الذي حدث على الساحة العالمية بفضل النشر الفوري للتقارير الإكلينيكية في بداية الجائحة". كما أشاروا إلى أن وحدات الرعاية المكثفة بالمستشفيات ربما كانت تحت ضغط أكبر في بداية الجائحة.

وتحدث أطباء عن اكتساب معلومات أكبر عن الفيروس السريع الانتشار بما أتاح فهما أفضل للمشاكل الرئيسية لدى كثير من المرضى، وإن كان الأمر لا يزال يستلزم عملا ضخما في مجال تطوير العلاجات واللقاحات الواقية.