شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محافظ حضرموت يرأس اجتماعاً باللجنة الأمنية بالمحافظة لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، صباح اليوم

ووجه محافظ حضرموت برفع مستوى اليقظة للأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية، وتنسيق العمل بشكل أفضل بين هذه الأجهزة والتنسيق بهذا الخصوص مع وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن بحضرموت العميد صالح لحمدي. Advertisements وشدد المحافظ البحسني على ضرورة الاهتمام بالتأهيل والتدريب، والتنسيق الدائم بين الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية والأمن السياسي والقومي لتصب جميع الجهود في مجرى الارتقاء بالوضع الأمني لما فيه خدمة أمن وسلامة حضرموت.

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