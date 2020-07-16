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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف مزارع وقرى في جنوب وشرق الحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 16 يوليه 2020
استهدفت مليشيات الحوثي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، قرى ومزارع المواطنين في النجيبة السفلى وقطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، فيما ردت القوات المشتركة على مصادر النيران وأخمدتها.
وذكر مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن المليشيات الحوثية استهدفت قرى ومزارع المواطنين في النجيبة السفلى وقطاع كيلو16 شرق مدينة الحديدة، فيما حددت القوات المشتركة مصادر نيران مليشيات الحوثي وتمكنت من إخمادها محققة إصابات مباشرة.
وأضاف المصدر إن القوات المشتركة تمكنت من التعامل بنجاح مع تحركات حوثية صوب منطقة الجاح وكبدت المليشيات خسائر فادحة.
وتواصل القوات المشتركة تكبيد المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية واستهداف الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في محافظة الحديدة.
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