الحرس الثوري يقر بمقتل شخصين عن عناصره بهجوم في كردستان

الخميس 16 يوليه 2020

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل شخصين في هجوم استهدف مجموعة تضم عناصر منها في محافظة كردستان غربي البلاد.



وكالة «فارس» الإيرانية نقلت عن بيان للحرس الثوري أن «فريقاً يضم موظفاً في التعبئة وموظفاً محلياً وأحد المواطنين تعرض لهجوم حينما كان يقوم مساء الأربعاء بتقديم الخدمات الإنسانية للأهالي في قرية بلبر بمنطقة أورامان التابعة لمدينة سروآباد، خلال هذه الأيام الصعبة في مواجهة فيروس كورونا».

Advertisements

وورد في البيان أن الفريق تعرض لهجوم «من قبل عناصر تابعة لزمر إرهابية عميلة للاستكبار العالمي»، وأدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخر.

ولم يوضح الحرس الثوري طبيعة هذه «المجموعة الإرهابية». وشدد على أنه يجري متابعة القضية، وأنه «سيقتص من العناصر الضالعة في هذا العمل الإجرامي»