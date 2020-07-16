بسبب كورونا.. تراجع ساعات العمل للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا

الخميس 16 يوليه 2020

سجلت ساعات العمل في بريطانيا انخفاضا يقدر بـ 175.3 مليون ساعة وهو الرقم الأعلى في تاريخها بعد انتشار جائحة كورونا.



وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن نسبة الانخفاض بلغت 16.7 % فيما سجلت أعداد البريطانيين المسجلين على قوائم الدفعات المالية انخفاضا الى 649 ألفا بين مارس ويونيو الماضي.

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وأكد أن أعداد البريطانيين الذين كانوا مسجلين على قوائم الإعانات الاجتماعية من الذين قالوا انهم فقدوا وظائفهم ومن دون عمل قد وصل الى 2.6 مليون.

وأضاف المكتب في بيان له أن الأمور ليست مخيفة خصوصًا مع قيام الحكومة عبر خطة (furlough) بدعم العديد من القطاعات ومنها قطاع العمل الخاص مما قد يدفع بالأمور إلى بر الأمان خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويرى اقتصاديون بريطانيون أن نتائج المشروع المدعوم حكوميًا (furlough) ستتضح ملامحه في منتصف أكتوبر المقبل.