طيران الإمارات ترفع عدد وجهاتها إلى 62 وجهة في أغسطس

الخميس 16 يوليه 2020

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الخميس، أنها ستستأنف رحلاتها إلى طهران (من 17 يوليو) وقوانغتشو (من 25 يوليو) وأديس أبابا (من 1 أغسطس) وأوسلو (من 4 أغسطس).



وسيؤدي ذلك إلى زيادة شبكة وجهات الركاب إلى 62 وجهة في أغسطس، ما يوفر للمسافرين حول العالم رحلات أكثر ملائمة إلى دبي وعبر دبي.

وسيتم تشغيل جميع الرحلات على متن طائرة الإمارات " بوينج 777-300 إي.آر" ويمكن حجزها على الموقع الشبكي أو عبر وكلاء السفر.

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أصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات القدوم إلى دبي، حيث فتحت المدينة أبوابها لاستقبال الزوار من السياح ورجال الأعمال مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تحمي صحة وسلامة الزوار والمجتمعات. معلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي على

تنفذ طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات الوقائية والاحترازية في كل واحدة من مراحل الرحلة لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء.

تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط دخول الدولة التي يتوجهون إليها.