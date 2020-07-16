شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتجاوز حاجز الـ 750 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 750 ألف إصابة بعد تسجيل 6428 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 752797 حالة.

Advertisements وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن وفاة 167 حالة لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 11937 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين 531692 شخصا.

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