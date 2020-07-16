شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات تحمل رسالة عربية مشرقة للعالم والان مع التفاصيل

الخميس 16 يوليه 2020 أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات تحمل من خلال تجرتها الثرية والمشرفة وإنجازاتها رسالة عالمية بأن العرب مكانهم في الصدارة حيث لا ينقصهم شيء، مبيناً كيف تستشرف الدولة المستقبل ابتداء من تبني الطاقة النووية إلى الطموح الفضائي والتصميم على وصول المريخ.

Advertisements وقال في تغريدة عبر الصفحة الرسمية في موقع “تويتر” : “حمل الإمارات في ثنايا تجربتها التنموية الناجحة رسالة عربية مشرقة الي العالم. نرى موقعنا في الصدارة، ولم لا؟ فلا ينقص العرب شيئا. وطني الإمارات يستشرف المستقبل من تبنيه للطاقة النووية إلى طموحه العلمي في المريخ، والقادم أجمل”.

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