خليفة بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي

الخميس 16 يوليه 2020

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعضوية كل من: عبدالرحمن صالح آل صالح "نائبا للرئيس"، وعبدالحميد محمد سعيد "محافظ المصرف المركزي".



يشمل التشكيل كلا من يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد حميد الطاير، والدكتور علي محمد بخيت الرميثي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات.

وتأسس "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي" بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة.

ويعمل المصرف على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المالي، وحماية المستهلكين، من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تساهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.

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ومن بين أهم أهدافه الحفاظ على استقرار العملة الوطنية في إطار النظام النقدي والمساهمة في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الإمارات وضمان الإدارة الرشيدة لاحتياطياته الأجنبية.

ويضطلع المصرف بمسؤوليات وضع وتنفيذ السياسة المالية بالتماشي مع الأجندة الوطنية وممارسة امتياز إصدار العملة الوطنية وتنظيم الأنشطة المالية المرخصة، ووضع الأحكام والأسس الخاصة بها.

ومن مسؤوليات المصرف أيضا تحديد الممارسات الإحترازية اللازمة لممارسة مهامها ووضع الأنظمة والمعايير المناسبة لحماية عملاء المنشآت المالية المرخصة ومراقبة الوضع الائتماني في الإمارات والمساهمة في تحقيق نمو متوازن للاقتصاد الوطني .

ويقوم المصرف بإدارة الاحتياطيات الأجنبية، للاحتفاظ "في جميع الأوقات" باحتياطيات كافية من الأصول بالعملة الأجنبية لتغطية القاعدة النقدية وتنظيم البنية التحتية المالية وتطويرها في البلاد بما فيها أنظمة الدفع الإلكتروني، والعملة الرقمية وتسهيلات القيمة المخزنة.