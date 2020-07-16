 البحسني ينعي الشخصية التربوية علي محفوظ باحشوان الذي وافته المنية بمدينة المكلا.

الخميس 16 يوليه 2020

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية باليمن اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الشخصية التربوية القديرة الأستاذ علي محفوظ باحشوان (حورة) الذي وافته المنية يومنا هذا بمدينة المكلا.



واعتبر المحافظ رحيل الأستاذ القدير علي باحشوان خسارة لحضرموت التي يعدّ من أوائل تربوييها، وأول شخصيه تبوأت إدارة مكتب المعارف بالسلطنة القعيطية بمناطق وادي وصحراء حضرموت، كما تبوّأ - رحمه الله - مناصب تربوية منذ التحاقه بقطاع التعليم منذ العام 1949م حتى تقاعده.

Advertisements

حمل الأستاذ "علي حورة" مشعل التعليم والتحديث مع زملائه من الرعيل الأول، وظلوا ينشرون التعليم في مديريات الوادي والساحل والصحراء مشياً على الأقدام ويتنقلون بين المديريات بصعوبة بالغة.

عمل معلماً بمدارس مديريات المحافظة في مختلف مستويات المراحل الدراسية، ومن أبرز المساهمين في تطور التربية والمعارف، التحق بالدراسة بالمدرسة الوسطى في بداياته الأولى، ثم واصل تعليمه بمعهد التربية والتعليم بجمهورية السودان "بخت الرضا" من"1943-1948م"، عاد بعدها الى حضرموت وعمل بقطاع التربية منذ العام 1949م، وساهم في تخريج العديد من الأجيال التي تبوأت مراكز عليا في الدولة، كما عمل مشرفاً للتفتيش الفني والإداري لناظر المعارف بالسلطنة القعيطية، وتبوأ عدداً من المناصب التربوية حتى تقاعده.

ورفع المحافظ خالص التعازي لإبنه "فيصل" ولأفراد أسرته وطلابه كافة، سائلاً المولى تعالى أن يشمله بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.