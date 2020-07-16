شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا يبدأ زيارة رسمية إلى العراق والان نبدء بالتفاصيل
ويجري لودريان خلال الزيارة محادثات مع المسؤولين العراقيين في المقدمة الرئاسات الثلاث " الجمهورية والوزراء ومجلس النواب" تتركز حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، والأوضاع في العراق والمنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويعقد الوزير الفرنسي في ختام هذه اللقاءات مؤتمراً صحفيًا مشتركا مع نظيره العراقي فؤاد حسين للحديث عن أهداف الزيارة ومحاور المحادثات.
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