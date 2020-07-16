بشأن الجانب الصحي.. نائب يدعو الكاظمي لتنفيذ ورقة إصلاحات سائرون



دعا عضو تحالف سائرون النائب صباح طلوبي العكيلي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للتدخل والاسراع بتنفيذ ورقة اصلاحات الجانب الصحي التي تقدم بها اعضاء لجنة الصحة والبيئة البرلمانية من أعضاء تحالفه بغية قطع الطريق على جميع المتصيدين بالماء العكر.



وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، "اصدر اعضاء لجنة الصحة والبيئة البرلمانية من كتلة سائرون بيانا واضحا لحل جزء كبير من المشاكل المتفاقمة في الجانب الصحي الذي عانى الشعب العراقي منه الامرين"، مبينا ان "البيان هو ورقة اصلاحات الجانب الصحي من كتلة سائرون تعمل على قطع الطريق عن جميع المتصيدين بالماء العكر".



واضاف العكيلي، اننا "نرى بان يكون شراء الادوية بطريقة سيادية لحل لجميع مشاكل شراء الادوية من جهات اهلية وحكومية غير رصينة"، لافتا الى، ان "الامر الاخر يكون من خلال استبدال مدراء المستشفيات ممن لم تثبت جدارتهم اولم يتحسن ادائهم، وهو امر سوف يرفضه الكثيرون خاصة ان اغلب المستشفيات تخضع للمحاصصة اوسيطرة اشخاص اوجهات معينة، بالتالي نرى ان استبدالهم سيجعل المستشفيات تبدأ برونق جديد خاصة ان بعضها كان لها الصدارة في مخيلة العراقيين جميعا مثل مدينة الطب اومستشفى بغداد في المدينة".



واكد العكيلي، على "اهمية استبدال بعض المدراء العامين من خلال ايجاد السند القانوني للاستبدال اوالاسراع بحسم الملفات الموجودة والمؤشر فيها الفساد بشكل واضح للمدراء العامين في الوزارة وتفرعاتها في المحافظات"، داعيا رئيس الوزراء ، "للتدخل والاسراع بتنفيذ تلك النقاط كونها اصبحت ضرورة ملحة".