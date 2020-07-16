يبدأ اليوم الخميس استئناف توريد النفط العراقي إلى الأردن، بعد توقف بسبب انخفاض أسعار النفط إثر جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم.
وتواجدت صهاريج نقل النفط العراقي للأردن في موقع التحميل بانتظار بدء ضخ النفط لنقله إلى المملكة.
وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، أعلنت قبل نحو 10 أيام، استئناف إمداد النفط من العراق قائلة: "خلال يومين".
وأضافت أن الإمداد العراقي توقف خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط، وتم التوافق على تأجيل الاستيراد من العراق.
وبينت زواتي أن الأردن يستورد 10 آلاف برميل يوميا من العراق فيما يستخدم 150 ألف برميل يوميا، والكمية المستوردة من العراق تشكل 7% فقط من استخدام الأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. استئناف إمدادات النفط من العراق إلى الأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.