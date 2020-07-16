اليوم.. استئناف إمدادات النفط من العراق إلى الأردن

وبحسب مصدر مطلع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، نقلت عنه وكالة "عمون"، وقعت يوم أمس الأربعاء التوافقات النهائية بين الجانبين الأردني والعراقي على استئناف توريد النفط.

وتواجدت صهاريج نقل النفط العراقي للأردن في موقع التحميل بانتظار بدء ضخ النفط لنقله إلى المملكة.



وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، أعلنت قبل نحو 10 أيام، استئناف إمداد النفط من العراق قائلة: "خلال يومين".

وأضافت أن الإمداد العراقي توقف خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط، وتم التوافق على تأجيل الاستيراد من العراق.

وبينت زواتي أن الأردن يستورد 10 آلاف برميل يوميا من العراق فيما يستخدم 150 ألف برميل يوميا، والكمية المستوردة من العراق تشكل 7% فقط من استخدام الأردن.