بالفيديو: امتحانات السادس الاعدادي بين الموعد والتأجيل وشبح كورونا

أما في مواقع التواصل، فإن الدعوات تضطرب أكثر، وهي تتنوع بين رجاء التأجيل والتعجيل.

ومن التأجيل، لاعتبار السنة سنةَ عبور، وصولاً الى احتساب المعدل التراكمي للطلبة، وجدت المقترحات أذناً من طينِ وأخرى من عجين، من الوزارة التي ألغت امتحانات الخارجي، وسهلت امتحانات باقي المراحل، فيما تدافع عن نفسها بالقول إن امتحانات السادس لا تشبهها أي امتحانات أخرى، وعليها يقف مستقبل الطالب، ونوعية حياته التي تنتظره.

