الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي بالعراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص ( 16110) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 744847 )"، موضحة أنها "سجلت هذا اليوم ( 1695) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 211بغداد / الكرخ 235مدينة الطب 14النجف الأشرف 118السليمانية 26أربيل 44دهوك 8كربلاء 87كركوك 60ديالى 66واسط 62البصرة 168ميسان 84بابل 51الديوانية 119ذي قار 140الأنبار 17المثنى 88نينوى 17صلاح الدين 80".

وتابعت، أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2281 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 208

بغداد الكرخ 426

مدينة الطب 30

النجف 85

السليمانية 156

أربيل 73

دهوك 9

كربلاء 118

كركوك 129

ديالى 99

واسط 128

البصرة 215

ميسان 69

بابل 179

الديوانية 66

ذي قار 132

الأنبار 15

المثنى 55

نينوى 24

صلاح الدين 65".

واشارت الى أن "الوفيات 90 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 12

بغداد الكرخ 10

مدينة الطب 3

النجف 1

السليمانية 12

أربيل 6

كربلاء 4

كركوك 6

ديالى 1

واسط 1

البصرة 7

ميسان 6

بابل 4

الديوانية 1

ذي قار 8

الأنبار 2

المثنى 3

صلاح الدين 3".

ونوهت الى أن "مجموع الشفاء : 54316، ومجموع الأصابات :86148، والراقدين الكلي: 28310، والراقدين في العناية المركزة: 382، ومجموع الوفيات: 3522".