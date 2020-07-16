مقتل إرهابيين اثنين في الجزائر ضمن عملية عسكرية واسعة

تمكن الجيش الجزائري، الخميس، من القضاء على إرهابيين اثنين بمحافظة المدية الواقعة وسط البلاد في إطار جهوده للتخلص ممن وصفهم بـ"بقايا الشراذم الإرهابية".

ومنذ الشهر الماضي ينفذ الجيش عملية عسكرية واسعة في مرتفعات والمسالك الجبلية الواقعة وسط الجزائر عقب استهداف فلول الجماعات الإرهابية 3 جنود.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إنه "في إطار الجهود الحثيثة لاجتثاث بقايا الشراذم الإرهابية، قضت مفرزة للجيش (وحدة عسكرية) صباح الخميس، على إرهابيين اثنين".

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وأضافت أن العملية جاءت بعد حملة تمشيط وتفتيش بمنطقة "الشاون" ببلدية "دراق" التابعة لمحافظة المدية القريبة من العاصمة والتابعة أيضا للناحية العسكرية الأولى التي مقرها محافظة البليدة.

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن العملية العسكرية ما زالت متواصلة، فيما تمكنت القوات من ضبط مسدسين رشاشين من نوع "كلاشنيكوف" وبندقية تكرارية وأغراض مختلفة.

وأكدت أن هذه العملية "جاءت لتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين لوحدات الجيش الوطني الشعبي عبر كافة ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

وسبق لقائد أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة بأن تعهد شهر أبريل/نيسان الماضي بالقضاء على فلول الجماعات الإرهابية، وشدد على أنه بلاده باتت "في حالة حرب مع الإرهاب إلى غاية اقتلاع جذوره من البلاد".

