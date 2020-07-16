مقتل "والي" بغداد وملاحقة لبقايا داعش في ديالى

أعلنت القوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس، مقتل قيادي في تنظيم داعش وذراعه الإعلامية، تزامنا مع انطلاق عملية لملاحقة فلول التنظيم شرقي البلاد.

وفي بيان له، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن جهاز المخابرات الوطني تمكن خلال عملية نوعية وخاطفة من قتل والي بغداد عمر شلال عبيد الكرطاني ويده الإعلامية ليث جمال الملقب بأبو البراء، إضافة إلى نائبه قتال المهاجر.

ولم يذكر رسول مزيدا من التفاصيل حول هذه العملية ومكان تنفيذها وتوقيتها.

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في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني في محافظة ديالى، بانطلاق عملية عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم داعش في ناحية المقدادية شمال المحافظة.

ولفت المصدر إلى أن العملية بدأت بعد ورود معلومات استخبارية حول نشاط للتنظيم في المنطقة .

والأسبوع الماضي، شنت القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية واسعة بمحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك، لملاحقة خلايا تنظيم داعش