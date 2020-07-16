مراسلنا: القائم بالأعمال الإثيوبي في السودان ينفي إغلاق بوابات سد النهضة أو احتجاز المياه المزيد

قالت الخارجية السودانية، الخميس، إن أديس أبابا أبلغتها بعدم الشروع في ملء سد النهضة.

كما أكدت أن وزير الموارد المائية والري الإثيوبي، سليشي بقلي، لم يدلِ بالتصريحات التي نُسبت إليه أمس، ببدء عملية ملء السد.

جاء ذلك عقب لقاء بين مدير إدارة دول الجوار بوزارة الخارجية السفير بابكر الصديق محمد الأمين مع القائم بالأعمال الإثيوبي مكونن قوساييي تيبا.

وجدد مدير إدارة دول الجوار التزام السودان بالمفاوضات بإشراف الاتحاد الأفريقي، والسعي لحل توافقي لمصلحة البلدان الثلاث، ورفض أي اجراءاتٍ أُحادية خاصة ما يخص سلامة تشغيل سد الروصيرص الذي يقع على مسافة قريبة من سدّ النهضة الإثيوبي.

بدوره، قال القائم بالأعمال الإثيوبي بالخرطوم، مكونن قوساييي تيبا، إن سلطات بلاده لم تغلق بوابات سد النهضة ولم تحتجز المياه الداخلة.

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وأوضحت أن "المياه تجمعت بشكل طبيعي في بحيرة السد؛ لأن هذا هو موسم الأمطار".

وأكد في الوقت ذاته على التزام بلاده بالاستمرار في المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي حول قضية سدّ النهضة، وبإعلان المبادئ الموقع بين السودان وإثيوبيا ومصر (2015).

ومساء أمس، نشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، تعديلًا لما نقلته عن وزير الري بشأن إعلان البدء في ملء سدالنهضة، كما قدمت اعتذارا عن سوء التفسير.

ويرعى الاتحاد الأفريقي بوجود مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي مفاوضات شاقة بين الدول الثلاث للوصول لصيغة توافقية للنقاط الخلافية العالقة بشأن سد النهضة خاصة ما يتعلق بالملء والتشغيل.

وتخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة منذ سنوات لمعالجة مخاوف مصر من سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.