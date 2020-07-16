انت الان تتابع ايران: 198 وفاة و2500 إصابة جديدة ب "كورونا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

اعلنت وزارة الصحة الايرانية اليوم الخميس تسجيل 198 حالة وفاة و2500 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات ال24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات لاري في تصريح صحفي "انه بعد الاعلان عن حالات الإصابة الجديدة يرتفع عدد إجمالي الاصابات بالفيروس في البلاد الى 267061 إصابة".

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واضافت سادات لاري انه تم تسجيل 198 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الى 13608 حالات.

وذكرت ان حالات الشفاء بلغت 230608 حالات في عموم البلاد.