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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأردن: إرجاء فتح المطارات خارجيا إلى الشهر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
صرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة بأن استئناف عمل المطارات خارجيا "قد يكون" في الأسبوع الأول أو الثاني من شهر أغسطس المقبل.
وأضاف العضايلة، لقناة "المملكة" الرسمية الأردنية، أن عمل المطارات سيكون أمام الرحلات القادمة من الدول الخضراء، أي الدول التي يكون فيها الوضع الوبائي منخفض الخطورة.
وأشار إلى أن الأولوية في العودة ستكون للأردنيين المقيمين في تلك الدول وممن مكثوا فيها 14 يوما بدون الخضوع إلى حجر صحي، مع اشتراط إحضار فحص مخبري بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا قبل ثلاثة أيام من الوصول.
وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه تقرر عودة الرحلات الجوية بشكل محدود نهاية شهر تموز/يوليو الجاري "لدول لا يزيد وضعها الوبائي خطورة عن الأردن".
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