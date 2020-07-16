شكرا لقرائتكم سلوى عثمان للعربية.نت: تصدري "الترند" في "البرنس" رد لي اعتباري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - الفنانة سلوى عثمان من الممثلات صاحبات الموهبة الفنية الحقيقية حيث تنتمي لمدرسة السهل الممتنع في التمثيل، ورغم ابتعادها عن البطولات المطلقة، إلا أن مشاركتها في أي عمل تضيف الكثير وتترك بصمة قوية.

وفي رمضان الماضي، شاركت في عملين هما "البرنس" مع محمد رمضان، و"خيانة عهد" مع يسرا. وحقق دور "سميحة" في "البرنس" رد فعل ضخما جدا، وتصدر "ترند" مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حوارها مع "العربية.نت"، تحدثت سلوى عثمان عن تجربتها في "البرنس" وتفاصيل وكواليس هذا العمل، وكشفت عن علاقتها بالنجم محمد رمضان، وتفاصيل تجربتها مع النجمة يسرا في "خيانة عهد".

سلوى عثمان في البرنس

*كيف جاءت مشاركتك في مسلسل "البرنس" بدور "سميحة"، وماذا حمسك لهذا العمل تحديدا؟

**رشحني المخرج محمد سامي لدور "سميحة"، وقال لي إنه دور مميز جدا وسيترك بصمة حقيقية جدا، وأنا من محبي محمد سامي ومدرسته الفنية.

وقد أذهلنا محمد سامي بالسيناريو الرائع الذي كان شديد التماسك والمنطقية والحرفية، لذلك جعل المهمة أسهل وأمتع، لذلك وجدنا مساحة تمثيل مقنعة وقماشة عريضة من الانفعالات والمشاعر، بالإضافة إلى أن الحوار كان عبقريا وقريبا جدا من القلب، ولهذا شعرنا بالصدق، ولو كان الحوار ليس جيدا بما يكفي لأصبح التمثيل بلا إحساس.

مشهد سلوى عثمان الذي جعلها ترند على السوشيال ميديا

*وما السبب الحقيقي في نجاح مسلسل "البرنس" بهذا الشكل في رأيك؟

**كل عناصر العمل كانت جيدة جدا ورائعة ومتكاملة، من فريق تمثيل لكتابة لإخراج وإنتاج وتنفيذ وديكور، وكانت القصة شديدة التميز والصدق لأنها مقتبسة من قصة حقيقية، ونجحت القصة في أن تتعمق بداخل كل شخصية وتخرج مشاعرها الحقيقية، وأبرز عناصر نجاح محمد سامي هو اهتمامه بتفاصيل التفاصيل في العمل، ويعتبر الممثل من أهم أدواته ويوجهه بشكل رائع ويخرج منه أجمل وأصدق أحاسيسه.

كما أن لغة الحوار التي يحترفها سامي ووضعها بقوة في المسلسل كانت عاملا أساسيا لنجاح العمل.

فريق عمل مسلسل البرنس

*البعض رأى أن المسلسل حمل قسوة مبالغ فيها ودعا للعنف بين الأشقاء؟

**بالعكس المسلسل يحمل واقعا مريرا، والبعض مر بتجارب حقيقية ربما أقسى مما تم عرضه بالمسلسل، ونحن نقرأ الكثير من الكوارث بكل أسف وكما قلت إن العمل مستوحي من قصة حقيقية، والمسلسل دعا للتسامح رغم القسوة التي حدثت من أخوة "البرنس"، لكنه لم يرد بنفس الإجرام والعنف، ويهدف العمل أصلا للتنبيه على البعد عن العداء بين الأشقاء، مهما كانت الأسباب لأن النتائج تكون كارثية.

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*حقق دور "سميحة" زوجة الأب نجاحا كبيرا بسبب مشاعرها المتدفقة والمتضاربة، فكيف استوعبت هذا التناقض؟

**"سميحة" شخصية طيبة وحنونة وعادلة، ولكنها تعرضت لاختبار قاسٍ وهو الاختيار بين العدل والحق من جهة وبين حبها لأولادها الظالمين، ولهذا تضطرب بين مشاعر متضاربة من الحب والغضب الشديد، وبأمانة ساعدني المخرج محمد سامي على إبراز كافة الأحاسيس والتناقضات المطلوبة في هذه المشاهد، وكان مشهد مواجهتي لأبنائي بجريمتهم من أصعب المشاهد، وهو الذي أثار الجدل وإعجاب الناس.

ولم يرد المخرج محمد سامي أن نعيد المشهد وطلب أن يكون من المرة الأولى ليظهر أمام الجمهور بهذا الشكل الطبيعي.

سلوى عثمان في أفيش خيانة عهد

*هل صحيح أنك تعرضت لإجهاد شديد بسبب هذا المشهد؟

**فعلا بعد انتهاء المشهد شعرت بتعب شديد لأني استمررت في البكاء المتواصل حتى لا أفقد إحساسي، وبعد انتهاء التصوير وجدت نفسي ما زلت أبكي، وتدخل المخرج محمد سامي وهدأني هو وفريق العمل.

*كيف تلقيت ردود الفعل حول الدور والنجاح الكبير الذي حققه لدرجة أن أصبح "تريند" وقت حلقة مواجهتك لأولادك؟

**كنت سعيدة جدا ولم أصدق ردود الأفعال، فتوالت الاتصالات والرسائل بعد عرض الحلقة لدرجة أني لم أستطع مشاهدتها بدقة في العرض الأول، وحقيقي شعرت إن ربنا وفقني جدا وتم تقديري بعد مشوار طويل جدا.

يسرا وسلوى عثمان في خيانة عهد

*كيف كان رد فعل محمد رمضان بعد نجاحك الكبير؟ وكيف كانت كواليس العمل بينكما؟

محمد رمضان فنان موهوب ومتواضع ومحترم ورائع وقوي جدا، ولم أر منه إلا الخير، وكان يتعامل مع الجميع بكل حب وود ورقة، والكواليس كانت جميلة وعائلية بيننا جميعا، وبعد تصدر حلقة المواجهة مع أبنائي "الترند" فوجئت به يهنئني على هذا النجاح، وقال لي قبل عرض الحلقة عندما شاهد الحلقة في المونتاج بأن هذا المشهد علامة مميزة في العمل، وبعد تصدري "الترند" اتصل بي وهنأني مرة أخرى، وأخبرني أن الجمهور رد اعتباري، وللحق فهو دائما يرى أني ممثلة قوية ولم آخذ حقي.

*شاركت في مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا فما الذي جذبك له؟

**أنا أحب النجمة يسرا جدا وأسعدني التعاون معها في "خيانة عهد"، وجذبني أن الدور إنساني جدا وهي ظلت الصديقة الوفية لـ"عهد" التي لم تتغير رغم كل الظروف والمغريات، وكانت كاتمة أسرار "عهد" وسندها، وسعدت جدا جدا بالمسلسل والنجاح والدور وكل فريق العمل.