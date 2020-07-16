شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "محلية النواب" يطالب بتطوير محطتى مياه الشرب بالواسطى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، بسؤال برلمانى موجه إلى وزير الإسكان، بشأن تأخر تطوير محطة مياه شرب مدينة الواسطى "الشرقية" ، بمحافظة بني سويف، لتصل طاقتها إلى الطاقة المطلوبة 1000 لتر/ثانية، وكذلك محطة مياه شرب مدينة الواسطى "الغربية"، لتصل طاقتها إلى الطاقة المطلوبة 240 لتر/ثانية، حتى تكفى احتياجات التضخم السكاني للمواطنين، و يتم التخفيف عن كاهل المواطنين مشكلة انقطاع مياه الشرب الدائمة والمزمنة.

وقال النويشى: أعرب أهالي مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، عن استيائهم من استمرار انقطاع مياه الشرب بشكل دائم ولفترات طويلة أغلب ساعات اليوم، بمناطق مختلفة بإنحاء المركز، وعودتها فجرا لدقائق معدودة، دون وجود حل نهائي تجاه الأزمة التي امتدت لسنوات وتنقطع بصفة دائمة في أوقات الذروة وذلك بسبب أن طاقة المحطتين لا يكفوا احتياجات التعداد السكاني المتضخم.

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وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا الأمر جعل الأهالي البسطاء يتعرضون لضغوط مالية بسبب شرائهم لمواتير رفع المياه المنزلية والتي تزيد من أعباء المواطنين عبء فواتير كهرباء مرتفعة، وفي فترات الضعف الشديد التي لا تستطيع المواتير سحب المياه يتعرض المواطنين لعبء شراء جراكن مياه الشرب النقية ، وسط زيادة الضغوط والأعباء على كاهلهم.