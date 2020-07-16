شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد حالة الطوارىء أمام البرلمان الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظر مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل برئاسة الدكتور على عبد العال طبقا لما جاء بجدول البرلمان قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020 ،وطبقا للدستور فان الموافقة على مد حالة الطوارىء تكون بثلثى عدد أعضاء المجلس

وتنص المادة (154)من الدستور على أنه:

يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

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وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.