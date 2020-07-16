تراجع احتياطي العملات الأجنبية بالأردن 5.5% في النصف الأول من العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الخميس تراجع احتياطي العملات الأجنبية في النصف الأول من العام الحالي 5.5 بالمئة مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2019، بحسب وكالة رويترز.
وبلغت قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية للمملكة في نهاية يونيو نحو 11.49 مليار دولار مقارنة مع نحو 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.
وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية العام 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.
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