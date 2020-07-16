الإمارات تعيد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة منصور بن زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات: قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس إن رئيس الدولة أصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي. وتأتي إعادة تشكيل المجلس بعد تعيين عبد الحميد سعيد محافظا للبنك في أبريل. وجرى تعيين الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي ينتمي للأسرة الحاكمة في أبوظبي ويتولى منصب نائب رئيس الوزراء، رئيسا لمجلس الإدارة.

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