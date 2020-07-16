مباحث التموين تضبط ثلاجة لحوم بدون ترخيص بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مباحث التموين بالقاهرة في ضبط ثلاجة لحوم بدون ترخيص بالتجمع.

تمكن العقيد طاهر خليل، رئيس قسم التحريات بمباحث التموين بالقاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط صاحب ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لإدارته الثلاجة "بدون ترخيص" وحيازته لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمب وأخرى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة حيث عُثر بداخل الثلاجة على (5,128 طن "لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمب – كبدة - قلب") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد الهادي، وكيل مباحث التموين، اعترف بإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وأمر اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، بإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.