تركيا توقّع بروتوكولا يبقي "آيا صوفيا" ضمن معالم التراث العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركية محمد نوري إرسوي، الخميس، أن بلاده وقعت بروتوكولا بموجبه سيتم بقاء "آيا صوفيا" ضمن معالم التراث العالمي.

وصرّح إرسوي للصحفيين "بهذا البروتوكول، سيبقي آيا صوفيا كموقع تراث عالمي وفقا للمعايير الدولية، وسيتم تسريع أعمال الترميم في المبنى"، مشيرا إلى أن السياح سيتمكنون من زيارة "آيا صوفيا" مجانا، حسبما أوردت وكالة أنباء "سبوتنيك".

والاثنين الماضي، تعهّد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بمواصلة الحفاظ على "آيا صوفيا" في إسطنبول كموقع للتراث العالمي لليونسكو بعد تحويله إلى مسجد.

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كما أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن موسكو ترحب بتصريحات أنقرة ببقاء "آيا صوفيا" كنصب تذكاري تابع لليونسكو ويمكن للجميع زيارته.

من جانبها دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، تركيا إلى عدم تحويل كاتدرائية آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، مشيرة إلى التزامات تركيا القانونية.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع، الجمعة، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية "آيا صوفيا" كمسجد للصلاة. وذلك بعد أن ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء يعود لعام 1934، والذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى "متحف".

وتأسست كاتدرائية آيا صوفيا من قبل الإمبراطور المسيحي جستنيان وتم افتتحاها في 27 ديسمبر عام 537 الميلادية. وظلت هذه الكاتدرائية المعبد الأكبر في العالم المسيحي على مدى أكثر من ألف عام.