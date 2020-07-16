الدفاع الروسية: رصد 3 انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 3 انتهاكات للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية في في محافظتي إدلب (2) وحلب (1).
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس بأن مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين السوريين نفذ خلال الــ 24 ساعة الأخيرة عمليتين إنسانيتين، تم من خلالهما إيصال 440 سلة غذائية بوزن 2.134 طن إلى أهالي بلدة الهيشة بريف الرقة، و250 سلة غذائية بوزن 1.213 طن إلى سكان إحدى القرى بريف حمص.
وأشار البيان إلى أنه تم بشكل عام تنفيذ 2448 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية يبلغ حوالي 4071 طنًا.
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