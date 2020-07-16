استقبال أوراق 4 مرشحين جدد لانتخابات الشيوخ بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

ارتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لمجلس الشيوخ بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، إلى ١٥ مرشحًا، بعد تقدم 4 مرشحين جدد بأوراقهم.

وقال المستشار أيمن هدهد، رئيس محكمة الأقصر الابتدائية، إن اللجنة المخصصة لاستقبال أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، استقبلت حتى ظهر اليوم الخميس، أوراق ١٥ مرشحًا.

وأشار المستشار أيمن هدهد إلى أن المحكمة، خصصت قاعة انتظار لاستقبال المرشحين، فيما يجري منح كل مرشح رقم دخول، وسط إجراءات احترازية مشددة والالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المستجد.