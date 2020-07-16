إسرائيل كيان مزعومة فى المنطقة.. وإيران تعمل على حمايته

إسرائيل كيان لا يعود إلى بطولة مزعومة لليهود كما يردد البعض، لكن نماؤها جاء نتيجة صمت المجتمع الدولي على الانتهاكات والعدوان على الأراضي العربية، وتطابق مشروعهم مع المشروع المجوسي لإيران فى المنطقة العربية.

وأكد نشطاء أن حزب الله بقيادة حسن نصر الله وإيران يعملان على حماية الكيان الصهيوني، مقابل تنفيذ مشروع إيران في المنطقة العربية.

اقرأ أيضًا..دولة أوروبية تطالب بإجراءات ضد إسرائيل بسبب الضم

وتداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لأحد قادة الحركة الماسونية، وهو يتحدث عن مشروع الصهيونية فى المنطقة، قائلًا:" فلسطين بالنسبة لنا زي اللي جايب سواك وبينظف أسنانه لأن مشروعنا أكبر من فلسطين".

ونشر البعض صورًا لمنازل فلسطينية تم هدمهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، والعدوان على الشعب

الفلسطيني والأطفال والنساء.

Advertisements

وتابع أخرون:" إسرائيل، وقطر ، وتركيا ، وأثيوبيا يحاولون القضاء على الهوية العربية والاعتداء على الحقوق المشروعة للشعوب، وسرقة ونهب ثراوتها ومواردها".

اقرأ أيضًا.. بورصة تل أبيب تسجل انخفاضا وسط مظاهرات في إسرائيل

وتحدث مغردون قائلين:" النظام المجوسي في إيران اقلية تحكم اكثرية بقوةً الحديد والنار والايدوليجيات الطائفية، وحكم الولي الفقيه الاوحد وهم صراحة على علاقة ود ومحبة مع اسرائيل فكليهما يقدم خدمة للاخر واسرائيل دوما تكن العرفان التاريخي لقورش الذي حرر عبيد اليهود من بابل ليعودوا لفلسطين".